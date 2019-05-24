Liseliler 'uluslararası diploma' için yarışacak

AA kamerası, Türkiye'de IB programında ilk mezunlarını veren Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nin "IB" sınıflarında verilen dersleri görüntüledi.

Konuya ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Emin Ergün, IB programının 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir program olduğunu söyledi. Ergün, "IB, öğrencileri, üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programı. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak özellikler taşıyor" dedi.

BAKALORYAYI UYGULAYAN ÜÇ DEVLET LİSESİNDEN BİRİ

2004-2005 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin ikinci sosyal bilimler lisesi olarak eğitim hayatına başlayan Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren IB programının uygulanmaya başlandığını aktaran Ergün, "Bakalorya'yı Türkiye'de uygulayan yaklaşık 50 okul arasındaki üç devlet lisesinden ikisi İstanbul'da bulunuyor. Ankara'daki IB uygulayan tek lise, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi" bilgisini verdi.

Ergün, IB programından Kasım 2018'de verdikleri ilk mezunların, yüzde 60'ın üzerinde başarı elde ettiğini aktardı.

25 Mayıs'ta 9. sınıflar arasında "IB Kabul Sınavı" düzenleneceğini bildiren Ergün, "9. sınıfı geçmiş bütün liselerden öğrenciler, bu sınava katılabilir. Sınavda öğrencilerimize bir notlandırma değil bir durum tespiti yapıyoruz. Eksikliği olan öğrenciler için yaz kursları düzenleyeceğiz. Bakalorya için devlet okulları kar amacı gütmediği için oldukça uygun bedel ile bu eğitimleri yürütüyoruz. Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde dışarıdan sınava katılacaklar için okulun web sitesindeki formu doldurmak gerekiyor." dedi.

ULUSLARARASI DİPLOMA ŞANSI

IB programı öğretmenlerinden Uğur Temiz de buradan mezun öğrencilerin, uluslararası geçerliliğe sahip diplomaya sahip olduğunu dile getirdi. Temiz, böylece bu öğrencilerin dünyanın saygın üniversitelerinde ve Türkiye'deki vakıf üniversitelerinde tam burslu veya değişik oranlarda burslu okuma hakkı elde ettiklerini vurguladı.

Temiz, öğrencilerin, okuldaki program kapsamında toplum hizmeti çalışmalarını da yürüttüklerini anlattı.

Kıvanç Taş da TEOG'dan 470 puan almasının ardından, Anadolu lisesi için hazırlık yaptığı sırada IB programının uygulandığı liseden haberdar olduğunu anlattı. Taş, buradaki eğitim farkının edebiyat, matematik gibi derslerin hayatla iç içe geçirilmiş müfredattan oluştuğunu söyledi.

IB ile öğrencilere çok farklı bakış açıları kazandırıldığını dile getiren Taş, hedefinin mühendislik olduğunu ve Almanya'da eğitimine devam etmeyi planladığını söyledi.

Programda İngilizce ve Almanca olmak üzere iki dil öğrendiklerini aktaran Taş, "Sosyal Bilimler Lisesinde IB programı denilince bu öğrencilerin hepsinin tarihçi ya da hukukçu olacağı anlamına gelmiyor. Okulumuzda tıp ve diş hekimliği fakültesine giden öğrenciler bulunuyor. IB'de neredeyse bir fen lisesi öğrencisi kadar biyoloji gibi dersler alıyoruz" bilgisini paylaştı.

Taş, "Bu okul, bu program, sana ne kazandırdı?" sorusunu "Sanırım hayat deneyimi kazandırdı" diye yanıtladı.

DÜNYADA 4 BİN 500 OKULDA UYGULANIYOR

Uluslararası ortak bir lise müfredatı oluşturmak ve üniversiteye girişte tüm dünyada ortak bir kriter kullanmak amacıyla 5 kıtada 150 ülkede 4 bin 500 okulda IB Diploma programı uygulanıyor.

Program ile açık fikirli, araştırmacı, bilgili, dengeli, duyarlı, eleştirel düşünen, iletişim kurabilen, ilkeli, kendisinin farkında ve risk alabilen bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler, bu programda problem çözme, iletişim kurabilme, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme, eleştirel yaklaşım, yaşayarak öğrenme ve araştırma becerileri kazanıyor.