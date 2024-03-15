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        Liseliyi öldürenlerin ifadesi ortaya çıktı: Yaşını öğrenince çok üzülmüş

        İzmir'in Buca ilçesinde, silahlı saldırıda başından tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Demir cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı, amca ise adli kontrolle serbest kaldı. Cinayet şüphelisi babanın emniyetteki ifadesinde, Yusuf Demir'i önceden tanımadığını, lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü söylediği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 08:59 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:59
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        Liseli cinayetinde pişkin ifade!
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        Buca'da 12 Mart akşamı ilçeye bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta bir cinayet işlendi.

        Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Yusuf Demir, sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Demir'e tabancayla ateş açıldı. Kafasına mermi isabet eden genç, kanlar içerisinde yere yığılırken, araç olay yerinden uzaklaştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir vatandaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle otomobili ve içerisinde olduklarını belirledikleri H.T., Ö.T. ve H.B.T., isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı.

        YAŞINI ÖĞRENCİNCE ÇOK ÜZÜLMÜŞ

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada gençlerle karşılaştıkları, bu kişileri tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelilerden H.T.'nin ifadesinde Yusuf Demir'i önceden tanımadığını, lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü belirtip, doldur boşalt yaparken tabancanın kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

        BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. ile babası H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amca Ö.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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