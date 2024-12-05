Livakovic'ten Mourinho'ya övgü: Tesislere ilk gelen ve son ayrılan o
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinin basınına özel açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullanan başarılı file bekçisi, "Takımla özel bir ilişkisi var, tesislere ilk gelen ve son ayrılan o oluyor. Böyle bir antrenörün çalışma prensiplerini hissetmek bir zevk. Onunla çalışmak bir onur" dedi.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Hırvat basınından Vecernji'ye bir röportaj verdi. 29 yaşındaki file bekçisi, Jose Mourinho, İstanbul'daki yaşam ve Fenerbahçe'deki günleri hakkında özel açıklamalar yaptı.
"ONUNLA ÇALIŞMAK BİR ONUR"
Mourinho hakkındaki soruya yanıt veren Livakovic, "Kariyerinde elde ettiği her şeyi nasıl başardığı her detayında açıkça görülüyor. Takımla özel bir ilişkisi var, tesislere ilk gelen ve son ayrılan o oluyor. Böyle bir antrenörün çalışma prensiplerini hissetmek bir zevk. Onunla çalışmak bir onur" dedi.
"ÜZERİMİZDE TABİİ Kİ BASKI VAR"
İstanbul'daki futbol kültürü ve baskının, tamamen farklı bir tecrübe olduğunu dile getiren Livakovic, "Dinamo Zagreb de taraftar baskısının ne anlama geldiğini hissettiğim büyük bir kulüptü. Fenerbahçe ise otuz milyon taraftarı olan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir takım. Bu yüzden tabii ki üzerimizde baskı var çünkü burası büyük bir kulüp. Şehirde dolaşırken ya da nerede olursanız olun bunu her an adımda görebiliyorsunuz" diye konuştu.
"TARAFTARIMIZ ÖZEL BİR ATMOSFERİN NASIL YARATILACAĞINI İYİ BİLİYOR"
Kadıköy'deki maç atmosferini anlatan Hırvat file bekçisi şöyle devam etti: "Maça gelip bunu yerinde hissetmelisiniz. Taraftarımız özel bir atmosferin nasıl yaratılacağını gerçekten iyi biliyor. Stadyum gerçekten gürültülü oluyor. Başlangıçta buna alışmam biraz zaman aldı. Stadın ağzına kadar dolmadığı tek bir maç bile oynamadım. Böyle bir ortamda tüm duyularınızı toparlamak ve alışmak için yaklaşık on beş dakikaya ihtiyacınız oluyor. Takım arkadaşınla sahada iletişim kurmak güçleşiyor. Uzaktan arkadaşına sesini duyurmak zor bir hale geliyor."
"HEPİMİZ AYNI MAHALLEDE YAŞIYORUZ"
Fenerbahçe'de Balkan kökenli çok oyuncu olmasının kendisi için bir avantaj olduğunu da belirten sarı-lacivertli eldiven, birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlattı. Livakovic "Dzeko, Tadic ve Kostic ile harika bir iletişimim var. Sabah antrenmandan önce birlikte kahve içiyoruz. Hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz, bu durum program yapmamızı kolaylaştırıyor ve böylece akşam yemeğine çıkabiliyoruz" dedi.
"ÇOK FAZLA MAÇ VAR"
Milli takım ve kulübündeki maçlarıyla birlikte takvimin çok sıkışık olduğuna da dikkat çeken tecrübeli eldiven, "Çok fazla maç var, özellikle Avrupa'da üç günde bir oynayan bir kulüpte ve de milli takımda da oynuyorsanız... Sadece fiziksel değil mental olarak da zor, çok fazla seyahat oluyor. Ne var ki dayanacağız elbette" dedi.