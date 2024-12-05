Livakovic'ten Mourinho'ya övgü: Tesislere ilk gelen ve son ayrılan o

"ÜZERİMİZDE TABİİ Kİ BASKI VAR"

İstanbul'daki futbol kültürü ve baskının, tamamen farklı bir tecrübe olduğunu dile getiren Livakovic, "Dinamo Zagreb de taraftar baskısının ne anlama geldiğini hissettiğim büyük bir kulüptü. Fenerbahçe ise otuz milyon taraftarı olan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir takım. Bu yüzden tabii ki üzerimizde baskı var çünkü burası büyük bir kulüp. Şehirde dolaşırken ya da nerede olursanız olun bunu her an adımda görebiliyorsunuz" diye konuştu.