Livakovic transferinde Real Madrid tehlikesi
Yıldız kalecisi Thibaut Courtois'yı uzun süreli bir sakatlığa kurban veren Real Madrid, kalesini emanet edecek isimler üzerine yoğunlaşırken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Madrid'in transfer listesinde Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Dominik Livakovic de yer alıyor
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Real Madrid Kulübü, antrenmanda sakatlanan Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu.
Ameliyat edileceği belirtilen 31 yaşındaki kalecinin sezonu kapatma ihtimali bulunuyor. Yaşanan talihsiz sakatlığın ardından Real Madrid, kalesini emanet edecek isimler üzerine yoğunlaşırken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
Marca'da yer alan habere göre hızlı bir şekilde ilk 11'de oynayabilecek file bekçisi arayışında olan Real Madrid'in transfer listesinde Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Dominik Livakovic de yer alıyor.
Manchester United'dan ayrılan David De Gea, Sevilla'nın kalesini koruyan Bono ile Valencia kalesisi Mamardashvili ile birlikte Dominik Livakovic'in piyasadaki ideal kaleciler olduğu ifade edilen haberde, İspanyol devinin odağındaki ilk isimlerin Bono veya De Gea olduğu ve bu isimlerden sonuç alınamaması halinde diğer isimler ile görüşmeler yapılacağının altı çizildi.
2015/16 sezonundan bu yana Dinamo Zagreb kalesini koruyan Livakovic, kulübüyle 288 maça çıkarken, 135 maçta kalesini gole kapadı. 28 yaşındaki 1 numara, Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 45 kez sırtına geçirdi.