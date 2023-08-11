Livakovic transferinde Real Madrid tehlikesi

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Manchester United'dan ayrılan David De Gea, Sevilla'nın kalesini koruyan Bono ile Valencia kalesisi Mamardashvili ile birlikte Dominik Livakovic'in piyasadaki ideal kaleciler olduğu ifade edilen haberde, İspanyol devinin odağındaki ilk isimlerin Bono veya De Gea olduğu ve bu isimlerden sonuç alınamaması halinde diğer isimler ile görüşmeler yapılacağının altı çizildi.