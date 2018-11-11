Premier Lig 12. hafta maçında Liverpool, Fulham'ı ağırladı. Ev sahibi, 41'de Salah ve 53'te Shaqiri'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızılar bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Ligin dibindeki Fulham ise 5 puanda kaldı.

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