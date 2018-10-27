Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Cardiff'i 4-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın golleri Mohamed Salah, Sadio Mane (2), Xherdan Shaqiri ve Callum Paterson'dan geldi. Liverpool, Premier Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Maça iyi başlayan Liverpool, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun ve topun kontrolünü eline aldı. Mücadelede ilk gol erken geldi: Henüz 10. dakikada yaşanan karambolde Mohamed Salah, takımını öne geçiren golü kaydetti.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Liverpool devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Mücadelede 66. dakika oynanırken Sadio Mane rakiplerinden topu kurtarmaya çalışırken ceza sahasında topu önünde buldu. Yıldız futbolcu sert bir vuruşla Cardiff ağlarını havalandırdı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0

CARDIFF UMUTLANDI

77. dakikada Callum Paterson, Cardiff'in maçtaki ilk şutunu atarken, farkı bire indiren golü de kaydetmiş oldu: 2-1

84. dakikada Mohamed Salah'ın pasında rakibinden sıyrılan Xherdan Shaqiri, Liverpool'u rahatlatan golü kaydetti: 3-1

Tempoyu artıran Liverpool'da Mohamed Salah'ın şık pasında Sadio Mane, bir kez daha Cardiff ağlarını havalandırdı: 4-1

Maçta başka gol olmazken Liverpool, maç fazlasıyla ve 26 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Cardiff ise 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brighton Hove Albion-Wolverhampton: 1-0

Fulham-Bournemouth: 0-3

Southampton-Newcastle United: 0-0

Watford-Huddersfield Town: 3-0

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