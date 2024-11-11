Liverpool'a ve Klopp'a küfür eden hakemin lisansı askıya alındı - Futbol Haberleri

Liverpool'a ve Klopp'a küfür eden hakemin lisansı askıya alındı - Futbol Haberleri

Liverpool'a ve Klopp'a küfür eden hakemin lisansı askıya alındı Sosyal medyada Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği bir video yayılan İngiliz hakem David Coote'un hakemlik lisansının askıya alındı.

Habertürk Giriş: 11.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:47 facebook

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