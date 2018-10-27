Liverpool - Cardiff City maçı istatistikleri

Liverpool ve Cardiff City, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Liverpool 23 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Cardiff City 5 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Liverpool, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cardiff City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 115 kodlu maçı oynayanlar; Liverpool galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.45, Cardiff City galibiyet oranı 2.80.

Liverpool son haftadaki Cardiff City müsabasında 3-1 kazandı.

Cardiff City ise Liverpool karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, alan Liverpool, 8 gol attı ve 0 gol yedi.

Cardiff City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Cardiff City, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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