Liverpool'da Jürgen Klopp giderayak tarih yazdı!
İngiltere Premeir Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 22. haftada ağırladığı Chelsea'yi 4-1 mağlup etti. Kırmızılar'da sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan teknik direktör Jürgen Klopp ise bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.
Premier Lig'in 22. haftasında Anfield'da Chelsea'yi konuk eden lider Liverpool, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
"Kırmızılar"a üç puanı getiren golleri 23. dakikada Diogo Jota, 39. dakikada Conor Bradley, 65. dakikada Dominik Szoboszlai ve 79. dakikada Luis Diaz kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 71. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi.
Liverpool, Darwin Nunez ile 45. dakikada kazanılan bir penaltı atışından da faydalanamadı.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea ise 31 puanda kaldı.
KLOPP REKOR KIRDI
Liverpool'da Jürgen Klopp, Chelsea maçıyla birlikte takımının başında 200. lig galibiyetine ulaştı.
Alman teknik adam, 318 maçta bu sayıyı yakalarken kulüp tarihinde 200 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör oldu.
Kulüp tarihinde daha önce Bob Paisley, Bill Shankly ve Tom Watson 200 galibiyete ulaşmıştı.
Jürgen Klopp'tan önce rekorun sahibi 355 maçla Bob Paisley'ydi.
LİG REKORU GUARDIOLA'DA
Jurgen Klopp, 200 galibiyete Premier Lig tarihinde en hızlı ulaşan ikinci antrenör unvanını da elde etti.