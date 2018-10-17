Milli maç arası Liverpool'a iyi gelmedi... Chelsea ve Manchester City ile aynı puanda İngiltere Premier League'in zirvesinde olan Liverpool'da milli maçlara giden oyuncularının 4'ünden sakatlık haberi geldi!

"FUTBOLCULARIN KEMİKLERİNİ TOPLAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi için "UEFA Uluslar Ligi,dünyanın en anlamsız turnuvası"demişti. Oyuncularının sakatlığından sonra Alman menajer "Futbolcuların kemiklerini toplamak zorunda kalacağız"ifadelerini kullanmıştı.Klopp'un bu çıkışı gündeme oturmuştu.

Daha önce Mısırlı Mohamed Salah, Senegalli Saido Mane ve Hollandalı Virgil van Dijk milli takım arasında sakatlık geçirirken, son olarak ülkesi Gine adına mücadele eden Naby Keita'dan kötü haber geldi. Fransa basınındaki habere göre Afrika Uluslar Kupası'nda Rwanda'ya karşı Keita hamstring kasını incitti.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu Liverpool'un yapacağı tetkiklerden sonra belli olacak.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ