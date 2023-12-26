Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool deplasmanda Burnley'i devirdi! - Futbol Haberleri

        Liverpool deplasmanda Burnley'i devirdi!

        Premier Lig'in 19. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Burnley'i 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 22:40 Güncelleme: 26.12.2023 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool, deplasmanda hata yapmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Premier Lig'in 19. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Burnley ile karşılaştı.

        Turf Moor'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Darwin Nunez, 90. dakikada Diogo Jota kaydetti.

        Konuk ekibin ilk golübü atan Nunez, 12 maç aranın ardından fileleri havalandırmayı başardı.

        Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla zirveye oturdu. Burnley ise 11 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Newcastle'ı ağırlayacak. Burnley ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?