Liverpool, FA Cup'ta Arsenal'i devirdi! İngiltere FA Cup 3. tur maçında Liverpool deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek üst tura yükselen taraf oldu

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanırken galibiyet golleri 80. dakikada Jakub Kiwior'un kendi ağlarına yaptığı vuruşla ve 90+5'te Luis Diaz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool kupada üst tura yükselirken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.