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Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman menajeri Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığı açıkladı.

İngiliz ekibi Liverpool, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Jürgen Klopp ile nikah tazeledi. Liverpool, başarılı teknik adam ile 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

2015 yılından beri kulübün başında yer alan 54 yaşındaki Alman teknik adam, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Premier Lig ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu gibi başarıla imza attı. Kloop, sözleşmenin ardından kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, takımda çok güzel bir enerjinin olduğunu ve yeni sözleşmeden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifada etti.

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