Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Leipzig maçı saat 23:00'de başlayacak...

LIVERPOOL LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Liverpool Leipzig maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

Leipzig: Gulácsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angeliño - Olmo, Nkunku, Poulsen.