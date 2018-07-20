Liverpool M - Cerro maçı rakamları

Liverpool M ve Cerro, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Liverpool M son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cerro, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 291 kodlu maçı oynayanlar; Liverpool M galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Cerro galibiyet oranı 2.60.

Liverpool M önceki hafta Sud America mücadelesinde 2-4 yenildi.

Cerro ise CA River Plate maçında 2-2 berabere kaldı.

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