Liverpool Manchester maçı için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki futbolseverlerin merakla beklediği Liverpool Manchester derbisiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

LIVERPOOL MAN. UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool Manchester maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

LIVERPOOL MAN. UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Manchester maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.