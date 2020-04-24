Koronavirüs futbol maçlarını durdursa da kulüpler gelecek planlarını harekete geçirmeye hazırlanıyor! Liverpool'un RB Leipzig'in Alman yıldızı Timo Werner'i transfer etmek istediği öne sürüldü!

Sporx'te yer alan habere göre 24 yaşındaki forvet oyuncusunun sözleşme fesih bedeli olarak belirlenen 52 milyon pound ödenirse Liverpool'a transfer olacak. Ancak İngiliz devi bu maddenin son geçerlilik tarihi olan 15 Haziran'a kadar harekete geçmek istemiyor.

Jürgen Klopp'un takımında görmek istediği Werner için, Alman devi Bayern Münih'in ilgisi de sürüyor.

Bu sezon Leipzig forması ile 36 resmi maça çıkan Timo Werner, bu maçlarda takımına 27 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.