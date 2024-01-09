Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool'un yıldızı Alexander-Arnold'dan kötü haber! - Futbol Haberleri

        Liverpool'un yıldızı Alexander-Arnold'dan kötü haber!

        Liverpool'da bu sezon gösterdiği performansla takımın yıldızı olan Trent Alexander-Arnold sakatlığı sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool'a yıldız isminden kötü haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Liverpool'un yıldız ismi Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi. Jurgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders, Carabao Cup'da oynanacak Fulham maçı öncesinde Trent Alexander-Arnold'ın yapılan son antrenmanda sakatlandığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

        Takımın sakat oyuncuları hakkında konuşan Pepijn Lijnders şu açıklamaları yaptı:

        "Virgil van Dijk takıma geri döndü. Fulham maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Szoboszlai'nin sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. O kadroda olmayacak. Andrew Robertson ve Kostas Tsimikas bu ayın sonunda takımla çalışmalara başlayacak ve son olarak Thiago ve Bajcetic gelecek aydan itibaren takımla çalışmalara başlayacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk