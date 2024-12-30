Liverpool ve Atalanta yeni yıla zirvede giriyor

Premier Lig'de Liverpool, Serie A'da ise Atalanta, yeni yıla zirvede girmeyi garantiledi.

Teknik direktör Arne Slot yönetiminde fırtına gibi esen Liverpool, ligin 19. haftasında West Ham United'a konuk oldu.

Liverpool, Luis Diaz, Cody Gakpo, Muhammed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Diogo Jota'nın attığı gollerle 5-0 galip geldi.

Performansıyla adından söz ettiren Liverpool'un yıldızı Salah, karşılaşmayı bir gol ve 2 asistle tamamladı. Mısırlı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 20 gol ve 17 asiste ulaştı.

Son şampiyon Manchester City ise kötü gidişata Leicester City deplasmanında son verdi. Ligdeki 4 maçlık galibiyet özlemini bitiren Josep Guardiola'nın öğrencileri, Savinho ve Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 kazandı.

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Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise deplasmanda Everton'ı 2-0 yenerek art arda 5. galibiyetini elde etti.

Ligde bir maçı eksik 45 puanlı lider Liverpool, rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu. Liverpool'un ardından Nottingham Forest 37, birer maçı eksik Arsenal 36 ve Chelsea 35, Manchester City ise 31 puanla sıralandı.