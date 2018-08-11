Liverpool - West Ham United maçı rakamları

İngiltere Premier Lig maçında Liverpool ile West Ham United, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Liverpool, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. West Ham United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Liverpool kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.00, West Ham United sahadan galip ayrılırsa 11.00 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.
Liverpool son hafta oynanan Brighton & Hove Albion maçında 4-0 kazandı.
West Ham United ise Everton karşılaşmasında 3-1 kazandı.
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