UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının oynandığı haftanın 11'ini belirledi.
Liverpool'un Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendiği mücadelede 90 dakika görev yapan Ozan Kabak'ın da yer aldığı 11'de şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)
Defans: Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Andy Robertson (Liverpool)
Orta saha: Federico Chiesa (Juventus),Suso (Sevilla),Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund),Muhammed Salah, Sadio Mane (Liverpool)
Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund),Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
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