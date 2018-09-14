Livingston - Hamilton karşılaşma önü

Livingston ve Hamilton, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Livingston 7 puanla 4. sırada, Hamilton 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Livingston, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hamilton, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 419 kodlu maçı oynayanlar; Livingston galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Hamilton galibiyet oranı 3.50. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Livingston son hafta oynanan Hamilton maçında 1-1 berabere kaldı.

Hamilton, Livingston karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Livingston, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Hamilton ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hamilton, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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