Livingston - Hibernian maçı ne zaman?

Livingston ve Hibernian, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Livingston 4 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Hibernian 5 puanda ve 3. sırada. Livingston, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hibernian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 424. İddaa'da Livingston kazanır 3.60, berabere biter 3.20, Hibernian kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Livingston önceki hafta Raith Rovers mücadelesinde 0-1 yenildi.

Hibernian ise Queen of the South maçında 2-0 kazandı.

Livingston, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Hibernian ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hibernian, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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