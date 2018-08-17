Livingston - Motherwell maçı ne zaman?

İskoçya Lig Kupası 2.Tur maçında Livingston ile Motherwell, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Livingston, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Motherwell son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Livingston kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Motherwell kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Livingston son haftadaki Sunderland müsabasında 0-3 yenildi.

Motherwell ise Barrow maçında 1-0 yenildi.

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