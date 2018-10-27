Livorno - Ascoli maç önü

İtalya Serie B maçında Livorno ile Ascoli, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 2 puanlı Livorno 19. sırada bulunuyor, Ascoli 9 puana sahip ve 12. sırada. Livorno son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ascoli, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 287 kodlu maçı oynayanlar; Livorno galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Ascoli galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Livorno son haftadaki Avellino müsabasında 2-1 yenildi.

Ascoli ise Pescara karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 mağlubiyet alan Livorno, 1 gol attı ve 7 gol yedi.

Ascoli, dış sahada 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ascoli 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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