Livorno - Crotone maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B maçında Livorno ile Crotone, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Livorno, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Crotone, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 816 kodlu maçı oynayanlar; Livorno galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.90, Crotone galibiyet oranı 1.95. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Livorno son haftadaki Crotone müsabasında 0-1 yenildi.

Crotone ise Livorno maçında 0-1 kazandı.

Crotone, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crotone 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ