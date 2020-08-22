Ayrılık kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran eski İsveçli milli oyuncu, "Teknik direktörlük üzerine deneyimimi başka takımlarda geliştirmek amacıyla Arsenal'deki yardımcı antrenörlük görevimi bırakıyorum. 1998'den bu yana Arsenal ile bağımı koparmadım. Bana hem oyuncu hem de antrenör olarak bu şansları sunduğu için bu kulübe minnettarım." ifadelerini kullandı.

1998-2007 yılları arasında futbolculuğu döneminde Arsenal'de 326 karşılaşmaya çıkan Ljungberg, 2019 yılından bu yana takımın yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu.