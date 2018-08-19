Ljungskile - Husqvarna FF maçı istatistikleri

Ljungskile ve Husqvarna FF, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Ljungskile 18 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Husqvarna FF 14 puanda ve 15. sırada. Ljungskile son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Husqvarna FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 737. İddaa'da Ljungskile kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Husqvarna FF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ljungskile son haftadaki Mjallby müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Husqvarna FF ise Skövde AIK karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Ljungskile, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ljungskile, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Husqvarna FF, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Husqvarna FF 12 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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