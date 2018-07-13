Ljungskile - Mjallby maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Ljungskile, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Mjallby takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 16 puanlı Ljungskile 10. sırada bulunuyor, Mjallby 33 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Ljungskile, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Mjallby son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 152 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ljungskile kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Mjallby sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ljungskile önceki hafta Mjallby mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Mjallby, Ljungskile karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Ljungskile, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ljungskile, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Mjallby, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mjallby 17 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.