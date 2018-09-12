Lloris'e trafikten men cezası

Zafer Atamer'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un kalecisi Hugo Lloris, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafikten men ve para cezası aldı.

Başkent Londra'da geçen ay alkollü araba kullanırken yakalanan ve gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan 31 yaşındaki file bekçisi, Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, kanında yasal sınırın iki katından fazla alkol tespit edilen Lloris'e 20 ay trafikten men ve 50 bin sterlin para cezası verdi.

2012 yılında Olympique Lyon takımından Londra ekibine transfer olan Lloris, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

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