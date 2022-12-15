Lloris, Neuer'in unvanına ortak oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas yarı finalde kozlarını paylaştı. Fransa'nın 2-0'lık galibiyetle final biletini aldığı mücadelede kaleci Hugo Lloris de önemli bir rekora ortak oldu.

Fas karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıkan Fransız kaleci, Alman file bekçisi Manuel Neuer'e ait olan bu kulvarda en fazla forma giyen kaleci rekorunu egale etti.

Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen kaleciler sıralamasında Lloris ve Neuer'in ardından, 18'er maçla Brezilyalı eski file bekçisi Taffarel ve Alman Sepp Mayer isimleri geliyor.