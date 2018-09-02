Lobos BUAP - Club America sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Lobos BUAP, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Club America takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:00. Maç öncesi Lobos BUAP 4 puanla 17. sırada, Club America 11 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lobos BUAP, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Club America, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 768. İddaa'da Lobos BUAP kazanır 3.10, berabere biter 3.10, Club America kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Lobos BUAP son hafta oynanan Puebla maçında 0-1 kazandı.

Club America, Santos Laguna karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Lobos BUAP, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lobos BUAP, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Club America, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club America 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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