Lobos BUAP - Monterrey karşılaşma önü

Meksika Liga MX Apertura maçında Lobos BUAP ile Monterrey, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:00. 4 puanlı Lobos BUAP 15. sırada bulunuyor, Monterrey 12 puana sahip ve 3. sırada. Lobos BUAP son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Monterrey son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 566 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lobos BUAP kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Monterrey sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Lobos BUAP son haftadaki Puebla müsabasında 0-1 kazandı.

Monterrey ise Tigres UANL maçında 2-0 kazandı.

Lobos BUAP, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Monterrey, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Monterrey 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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