Lockerbie saldırısı zanlısı ABD'de gözaltına alındı

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İskoç yetkililer, 34 yıl önce Pan Am 103 uçağına yerleştirilen ve 270 kişinin ölümüne neden olan bombayı yapmakla suçlanan Libyalı zanlının ABD'de gözaltına alındığı açıkladı.

Boeing 747 tipi uçak İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde patlamış, uçaktaki 259 yolcu ve mürettebatın tümü ve uçağın büyük parçalarının düştüğü kasabada da 11 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD, iki yıl önce Ebu Agila Mesud adlı kişi hakkında, 21 Aralık 1988'deki saldırıda kilit rol oynadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mesud'un geçen ay Libya'daki milisler tarafından kaçırıldığı haberleri gelmesi üzerine, ABD'ye teslim edilebileceği söylentileri çıkmıştı.

Reuters'a konuşan bir ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, Mesud'un Washington'da federal mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Mesud beş yıl önce Libya'da bomba yapmak suçundan tutuklu bulunuyordu. Mesud'un buradaki tutukluluğu sırasında, saldırıda rol aldığını itiraf ettiğine dair iddialar var.

Ancak Mesud'un avukatı Aamer Enver, müvekkilinin bu ifadesinin "insan hakları ihlalleriyle suçlanan" bir komutanın kontrolündeki bir cezaevinde alındığını ve ifadenin alındığı koşullar göz önünde bulundurulduğunda, ABD ya da İskoç mahkemelerinin bu ifadeyi kabul etmeyebileceğini belirtti.

Saldırıyla ilgili olarak, geçen 34 yılda sadece bir kişi ceza almıştı.

Libyalı Abdülbasit el Megrahi 2001 yılında, saldırıyı planlamaktan suçlu bulunarak, Hollanda'da kurulan özel İskoç mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Megrahi hakkındaki suçlamaları kabul etmiyordu.

Megrahi, 2009 yılında kanser teşhisi konulmasının ardından, İskoçya hükümeti tarafından serbest bırakılmıştı. Megrahi 2012'de Libya'da hayatını kaybetti.

Pan American havayollarına ait uçak, Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan, New York John F. Kennedy Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı. Saldırı Birleşik Krallık toprakları üzerinde gerçekleşen "en ölümcül terör saldırısı" olarak kayıtlara geçti.