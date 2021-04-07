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LÖDER Konukevi, Kovid-19 salgını sürecinde de binlerce hasta ve yakınını barındırdı

Bursa Lösemi Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) Rahime Gazioğlu Hasta Konukevi, kanser tedavisi olmak için gelen çocuklar ve yakınları başta olmak üzere pek çok hastaya pandemi sürecinde de sağlıklı ve güvenli barınma imkanı sunuyor.

LÖDER Konukevi, Kovid-19 salgını sürecinde de binlerce hasta ve yakınını barındırdı
AA

Nilüfer ilçesinde 2011'de açılan konukevi, 18 odası, yemek, dinlenme, oyun alanları ve toplantı salonuyla ihtiyaç sahibi hasta ve yakınlarına kucak açıyor.

Hizmete girdiği günden itibaren 60 binden fazla kişinin ağırlandığı konukevi, pandemi sürecinde de kurallara uygun şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, AA muhabirine, kanserli çocukların bu zorlu süreçte de hep yanında olduklarını söyledi.

Sabahattin Gazioğlu tarafından annesi adına yaptırılan konukevinin hasta ve yakınlarının güvenli ve sağlıklı şekilde konaklamalarını sağladığını aktaran Güneş, "Bu çok önemli bir hizmet, çünkü hastalar bu şekilde tedaviye erişebilmekte. Burada çok iyi koşullarda tedavi süresince kalabilmekteler. Kanser tedavileri uzun soluklu tedaviler. Aynı şekilde yine sayın Gazioğlu'nun bağışlarıyla Bursa Uludağ Üniversitesinde 50 yataklı Kök Hücre Nakil Merkezinin de olduğu bir Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemiz var. Orada da hastalarımız son 4 yılda kök hücre nakli olabilme imkanı kazandılar." ifadesini kullandı.

Güneş, kanserin, hayatın bir gerçeği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çocukluk çağında artık bugün tüm kanserlerde yüzde 80'lere yakın total bir iyileşme sağlayabilmekteyiz ama özellikle en sık görülen akut lenfoblastik lösemi ya da kan kanserlerinde, bazı alt gruplarında yüzde 90'lara kadar tam bir iyileşme sağlanabilmektedir. Bunun için de hastaların deneyimli ve uzman merkezlerde onkologlar tarafından görülüp takip edilmesi son derece önemlidir. Biz dernek olarak bu süreçte hastalarımızın hem sosyal hem psikolojik hem de maddi açıdan bazı fiziksel gereksinimlerine umut olmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte onlara destek oluyoruz."

Kovid-19 sürecinde konukevinin açık tutulduğunu belirten Güneş, "Kovid-19 sürecinde çok sayıda hasta korktuğu için hastaneye gelmekte tereddüt ediyordu. Hele uzaktan gelen hastalar için bu çok mümkün olmamaktaydı. Bizim 18 odalı 55 yataklı bir mekanımız var. Hastalarımızı salgın kurallarına uygun bir şekilde ağırlamaktayız ve şimdiye kadar da hiç Kovid hastamız olmadı çok şükür. Bu nedenle burası çok büyük bir hizmet görmekte Bağışçı ailemize de Bursa LÖDER'in gönüllülerine de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu

- "Tedavi imkanımızı sürdürmemizi sağladılar"

Konukevinde kalanlardan Yaşar Sarı, iş kazası sonucu kısmi felç geçirdiğini ve tedavisinin Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiğini söyledi.

Orhaneli ilçesinde yaşadığını ve tedavi sürecinde konukevinde kaldığını anlatan Sarı, "Konukevinden, şartlarından ve pandemi sürecinde bize sağladığı imkanlardan gerçekten çok memnunuz. Pandemi şartlarına uygun şekilde yaşama ve tedavi imkanımızı sürdürmemizi sağladılar, bu bizim çok önemliydi. Herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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