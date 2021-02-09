Lodos elektrik direğini ve ağacı devirdi

AA

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde bulunan ağaç ve elektrik direği kuvvetli lodos nedeniyle devrilerek yola düştü.Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla ağaç ve elektrik direği yoldan kaldırılırken yol tekrar trafiğe açıldı.Elektrik direğindeki telleri de koparan çatı, caddeyi trafiğe kapadı.Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı caddedeki çatı, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.