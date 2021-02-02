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LODOS| Son dakika: Sıcaklıklar yükseliyor! 2 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji

HAVA DURUMU 2 Şubat tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlere göre bugün Ege ve Karadeniz'de lodosun etkili olması bekleniyor. Öte yandan iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında artması yurt genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bununla birlikte Ege Bölgesi ve Marmara'nın batısında ise sağanak yağışların gün içerisinde etkili olması tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 2 Şubat tahmin raporu...

LODOS| Son dakika: Sıcaklıklar yükseliyor! 2 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji

Hava durumu bugün nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Şubat hava durumu tahmin raporunun yayınlanmasının ardından bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Son dakika tahminlere göre bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Ege ve Karadeniz'de yağmurun gün içerisinde etkili olması bekleniyor. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte, 2 Şubat hava durumu raporunun detayları...

HAVA DURUMU - 2 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2),İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2),İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

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