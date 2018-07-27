Lodzki KS - Katowice maçı rakamları

Polonya 1.Lig maçında Lodzki KS ile Katowice, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:45. Lodzki KS son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Katowice, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 347. İddaa'da Lodzki KS kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Katowice kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lodzki KS önceki hafta Katowice mücadelesinde 0-1 yenildi.

Katowice, Lodzki KS karşılaşmaında 0-1 kazandı.

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