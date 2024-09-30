Mardin’de bir kız çocuğu dünyaya getirip hastaneden taburcu olduğu gün eşi Vatfa Ecevit’i (25) 17 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Şiyar Ecevit (28), tutuklu yargılandığı davada 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 21 Ocak akşamı, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Ocak’ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından 17 yerinden bıçaklandı. Olay sırasında Mehmet Şiyar Ecevit’in annesi de elinden yaralandı. Çağrılan ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede toprağa verildi. Gözaltına alınan Mehmet Şiyar Ecevit ise tutuklandı.

REKLAM "HADDİNDEN FAZLA UYUŞTURUCU KULLANDIM, YÜCE YARGIDAN AF DİLİYORUM" Mehmet Şiyar Ecevit hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanık Mehmet Şiyar Ecevit, duruşmadaki savunmasında olay anında uyuşturucu aldığını iddia ederek, “Hiçbir savunmam yoktur, bilinçli yapmadım. Adli Tıp Kurumu'na sevkimi istiyorum. Görmüyorum, gözlerim görmüyor. Doğuştan öyledir. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Yüce yargıdan af diliyorum. Cezam ne ise çekerim. Haddinden fazla uyuşturucu kullandım. Cinnet geçirmişim, 3-4 bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Yüce yargıdan af diliyorum” dedi.