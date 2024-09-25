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        Haberler Sağlık Lojistik sorunları nedeniyle aşılama aksıyor | Sağlık Haberleri

        Lojistik sorunları nedeniyle aşılama aksıyor

        Birçok şehirde tedarik sorunu nedeniyle aşılamanın aksadığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "Eksik kalan aşı mecburen bir ay sonraya bırakılıyor. Bu durum bebek ve anneleri tarafından kuşku ile karşılanıyor. En önemli koruyucu sağlık hizmetinin aksaması kabul edilemez" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:28
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        Lojistik sorunları nedeniyle aşılama aksıyor
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        Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve sağlık çalışanlarının üyesi olduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası, en önemli koruyucu sağlık hizmeti olan aşılamanın tedarik ve lojistik sorunları konusunda aksadığını, aşılamaların ertelenerek yapıldığını açıkladı.

        Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, aşı yetersizliğinin aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerini zor durumda bıraktığını söyledi.

        Mengücük, "Hepatit B başta olmak üzere, Tetanoz, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), Hepatit A ve Suçiçeği aşılarında yetersizlik nedeniyle aşılar ertelenmek zorunda bırakılıyor. Hatta aynı anda, aynı aşının yapılması gereken çocuklar için; daha acil olana yapılması, diğerinin daha sonra aşı geldiğinde yapılmak üzere ertelenmesi öneriliyor. Eş zamanlı yapılması gereken üç aşıdan ikisi yapılıp, biri olmadığı için yapılamıyor. Eksik kalan aşı mecburen 1 ay sonraya bırakılıyor. Bu durum bebek ve çocukların aileleri tarafından da hoşnutsuzluk ve kuşku ile karşılanıyor. Bir günde işlemleri bitecekken tekrar Aile Sağlığı Merkezlerine gelmek zorunda kalıyor" dedi.

        Bu durumda ailelerin de hem ekonomik hem de zaman açısından zorlandığına işaret eden Mengücük, hekim, ebe ve hemşirelere aşıların ne zaman temin edileceği bilgisi verilmediğinden kesin bir aşı tarihi belirlemenin de mümkün olmadığını, bu nedenle ailelerle sağlık çalışanları arasında tartışma ve şiddet olasılığının arttığını anlattı.

        Mengücük, “Bazı illerde, İlçe Sağlık Müdürlükleri aşı yetersizliğinden kaynaklanan aksamaları azaltmak için ASM’ler arası aşı transferi yapıyor. Her ASM’nin ilerleyen günlerde tahmini ihtiyaçlarını sorup, bir ASM'den alıp diğerine götürerek eksikliği gidermeye uğraşıyor. Adeta taşıma aşıyla aşılama hizmetleri döndürülmeye çalışılıyor. Aşının ne zaman yeterince temin edileceğini maalesef onlar da bilmiyor” diye konuştu.

        Aile hekimliği çalışanları olarak "Bugün aşı yok, yarın gel" demek istemediklerini ifade eden Dr. Mengücük “Koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşıların lojistik yönetiminden sorumlu Sağlık Bakanlığının, bu en temel sağlık hizmetini hiçbir eksiklik, yetersizlik, gecikme olmayacak şekilde planlamasını ve sağlamasını istiyoruz. Yaşanabilecek tedarik sorunlarını öngörmesini ve bu şekilde sorunlar oluşmadan gidermesini bekliyoruz" dedi.

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