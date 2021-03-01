Lokantalar ve Restoranlar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? - 2 Mart'ta Restoran ve lokantalar açılacak mı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalar ve restoranların ne zaman açılacağı heyecanla araştırılıyor. 81 ilimizdeki milyonlarca vatandaşımız gün itibariyle yapılmakta olan Kabine Toplantısı'nın ardından hükümetten gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Peki son durum nedir, 2 Mart'ta Restoran ve lokantalar açılacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemine geçerken, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu." dedi.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?



Kafe ve restoranlara da değinen Erdoğan şunları söyledi;

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.