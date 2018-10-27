Lokeren - KV Oostende maçı istatistikleri

Belçika 1.Lig A maçında Lokeren ile KV Oostende, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 5 puanlı Lokeren 15. sırada bulunuyor, KV Oostende 14 puana sahip ve 10. sırada. Lokeren, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. KV Oostende, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 379 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokeren kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, KV Oostende sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Lokeren son haftadaki St Truiden müsabasında 1-1 berabere kaldı.

KV Oostende ise Antwerp karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Lokeren, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Lokeren, kendi sahasında 2 gol attı, 10 gol yedi.

KV Oostende, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. KV Oostende, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ