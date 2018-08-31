Lokeren - Waasland-Beveren rakamlar

Belçika 1.Lig A maçında Lokeren ile Waasland-Beveren, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Lokeren 1 puanla 15. sırada, Waasland-Beveren 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Lokeren son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Waasland-Beveren, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 520 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokeren kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Waasland-Beveren sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Lokeren önceki hafta Zulte Waregem mücadelesinde 0-2 yenildi.

Waasland-Beveren, KV Mechelen karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Lokeren, 0 gol attı ve 7 gol yedi.

Waasland-Beveren, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Waasland-Beveren 5 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ