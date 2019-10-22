Özellikle İzmir ve Ege bölgesinde başta olmak üzere birçok sokakta gezerken mis gibi kokusuyla leziz bir tatlıdır. Evinizde lokma tatlısını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Porsiyonlaması kolay, şerbeti ile buluştuktan sonra ağızda nefis bir tat bırakan lokma tatlısının tarifini bir yere not etmek isteyeceksiniz.

Lokma Tarifi için gereken malzemeler:

3,5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık su

Kızartmak için:

2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

1,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

3-4 damla limon suyu

Lokma Tarifi yapılışı:

Unu, geniş bir yoğurma kabına alın.

Ortasını havuz şeklinde açarak içine kuru maya ve toz şeker ilave edin.

Ilık suyu da azar azar ilave ederek yoğurun.

Cıvık ve ele yapışan bir hamur elde edin.

Bu şekilde hamurun üzerini temiz bir bezle örtün ve 1 saat mayalandırın.

Bu arada şerbetini hazırlayın.

Bir tencerenin içine yukarda belirtilen miktardaki toz şeker ve suyu alın.

Şeker eriyince limon suyunu da ekleyin.

Hafif kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanmış olan bu hamuru sıkma torbasına alın.

Yağlanmış bir makasla hamurdan küçük toplar elde edin.

Kızgın yağın içerisinde nar gibi kızarana kadar tutun.

Kevgir yardımıyla lokmaları alın.

Soğumuş olan şerbetin içerisine atın.

5-10 saniye kadar şerbetin içinde kalsın.

Üzerlerine de tarçın serperek servise hazır hale gelmiştir.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Lokmaları hazırlamak için; yağlanmış bir araç kullanın.

Lokmalarınızı kızgın yağda kızartın.

Tarçın veya hindistan cevizi serperek de servis edebilirsiniz.

Sıkma torbası kullanarak daha rahat lokma tatlısı hazırlayabilirsiniz.