Lokomotiv Kaliningrad Region: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan),Agnieszka Michlic (Polonya)​​​​​​​

Lokomotiv Kaliningrad Region: Ryseva, Voronkova, Evdokimova, Vorobyeva, Kurilo, Podskalnaia, (Gorbacheva, Ezhak, Galkina, Stalnaya, Zaytseva, Melnikova)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladin, Mirkovic)

Setler: 17-25, 22-25, 22-25

Süre: 79 dakika (20, 29, 30)

Mücadelede üstün bir oyun ortaya koyan turuncu-beyazlılar 25-17, 25-22 ve 25-22'lik setlerle Rus rakibini 3-0 mağlup etti ve ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Lokomotiv Kaliningrad Region ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Turuncu-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da oynanan 1. turdaki üçüncü maçında yarın bir diğer Rus ekibi Dinamo Moskova takımıyla karşılaşacak.

Lokomotiv Kaliningrad Region ise yine yarın Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart ile mücadele edecek.