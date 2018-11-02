Lokomotiv Moscow - Arsenal-Tula karşılaşma önü

Rusya Premier Lig maçında Lokomotiv Moscow ile Arsenal-Tula, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Lokomotiv Moscow 21 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Arsenal-Tula 14 puanda ve 10. sırada. Lokomotiv Moscow son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Arsenal-Tula son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 259. İddaa'da Lokomotiv Moscow kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Arsenal-Tula kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Lokomotiv Moscow önceki hafta Arsenal-Tula mücadelesinde 2-0 yenildi.

Arsenal-Tula, Lokomotiv Moscow karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Lokomotiv Moscow, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Arsenal-Tula, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal-Tula 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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