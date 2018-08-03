Lokomotiv Moscow - Spartak Moscow maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig maçında Lokomotiv Moscow ile Spartak Moscow, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Lokomotiv Moscow 1 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Spartak Moscow 3 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Lokomotiv Moscow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Spartak Moscow, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 371 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokomotiv Moscow kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.70, Spartak Moscow sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lokomotiv Moscow önceki hafta Arsenal-Tula mücadelesinde 2-0 yenildi.

Spartak Moscow ise Dinamo Moscow maçında 0-1 yenildi.

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