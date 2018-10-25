D Grubu'ndaki rakiplerinin Moskava'daki randevusunda Porto, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 mağlup etti.

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Porto'ya galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Moussa Marega, 35'inci dakikada Hector Herrera ve 47'nci dakikada Jesus Corona kaydetti.

Lokomotiv Moskova'nın tek golü ise 38'inci dakikada Anton Miranckuk'tan geldi. Moskova ekibinde Manuel Fernandes 11'inci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Porto bu sonuç ile puanını 7'ye yükseltti ve grupta liderlik koltuğuna oturdu. Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'nın ise henüz puanı bulamıyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA: 1 - PORTO: 3 (38' Anton Miranckuk | 26' Moussa Marega, 35' Hector Herrera, 47' Jesus Corona)

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatiev, Höwedes, Kvirkvelia, Krychowiak, Denisov, Barinov, Al.Miranchuk, Manuel Fernandes, An.Miranchuk, Eder

PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles, Danilo, Hector Herrera, Oliver, Corona, Brahimi, Marega

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Lokomotiv Moskova Porto 38 % Topla Oynama Yüzdesi 62 % 4 İsabetli Şut Sayısı 5 3 İsabetsiz Şut Sayısı 5 3 Korner 2 13 Faul 14 2 Ofsayt 2

D GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Porto 3 2 1 0 5 2 +3 7 Schalke 04 3 1 2 0 2 1 +1 5 Galatasaray 3 1 1 1 3 1 +2 4 Lokomotiv Moskova 3 0 0

STAT: Lokomotiv Central Stadium

HAKEM: Bobby Madden

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