Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? sorusunu Galatasaray'lı taraftarlar araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda oynadığı son 13 maçta galibiyet elde edemedi. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? L. Moskova Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı bugün 20.55'de Central Stadı'nda oynanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DA 276. RANDEVU

Galatasaray, Moskova karşılaşması ile Avrupa kupalarında 276. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 275 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 104 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Moskova maçını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 109. MAÇ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 108 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 53 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 178 gole kapatamadı.



4. RANDEVU

İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Barcelona ve Club Brugge ile aynı grupta yer almıştı. Galatasaray, Rusya’daki karşılaşmayı 2-0 kazanırken, İstanbul’daki mücadeleden ise L. Moskova 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Moskova ekibi arasında bu sezon oynanan grubun ilk maçını ise sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.



TERİM İLE YURİ SEMİN YİNE KARŞI KARŞIYA

2002-2003 sezonunda Galatasaray’ı Fatih Terim çalıştırıyorken, Lokomotiv Moskova’nın başında da Yuri Semin bulunuyordu. O sezon aynı grupta yer alan iki takımın teknik adamları, tesadüf o ki bu sezon da takımlarının başında bulunuyor.

Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda L. Moskovakarşılaşmasında görev alamayacak.

DÜDÜK ANTONİO MATEU LAHOZ'DA

Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar, ilave yardımcı hakemlik görevini de Javier Estrada ve Alejandro Hernandez üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Teodoro Sobrino görev alacak.

Lahoz, bugüne kadar sadece 1 kez Galatasaray'ın karşılaşmasında düdük çaldı. İspanyol hakem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim 2014'te Borussia Dortmund'a 4-0 kaybettikleri müsabakayı yönetti. İspanyol hakem sarı-kırmızılılara iki sarı kart çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bugün Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda uzun süredir deplasmanda maçkazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada galibiyet elde edemedi.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 dış saha maçında 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 31 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA SADECE 5 MAÇ KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 54 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 39'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 111 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 25 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 25 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi.

Galatasaray, bu 25 karşılaşmada 56 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

İDDİASINI SÜRDÜRMESİ İÇİN GALİBİYET ŞART

Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, bugün kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.

PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Porto 4 3 1 0 9 3 6 10 Schalke 04 4 2 2 0 4 1 3 8 Galatasaray 4 1 1 2 3 3 0 4 Lokomotiv Moskova 4 0 0 4 2 11 - 9 0

SAKATLAR

Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

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