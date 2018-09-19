Galatasaraylı futbolcuların performansı nasıldı?

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EREN DERDİYOK: Forvetsiz denilen Galatasaray’ın aslında iyi bir forveti olduğunu gösterdi. Serbest vuruş kazanıldığında çok kimse onun vuracağını tahmin etmiyordu. Ancak öyle bir vurdu ki galibiyetin habercisi olan 2. golü kaydetti.